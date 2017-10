sbagliando

Buon giorno,ho scaricato da internet un modulo di autodichiarazione con cui, fino ad ora, mi sono trovata bene e si adatta sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche.Adesso mi trovo a dover prendere un incarico in cui ci sono quattro comproprietari (persone fisiche), ma non so come inserirli nel modulo. Secondo voi dovrei:A) riempire un modulo per ogni proprietario, ma dovrei,, mettere la spunta in "unico titolare effettivo".B) compilare un solo modulo, ma non saprei lo stesso come indicare che ci sono altri comproprietari.C) mossi a compassione, mi indicate dove scaricare uno o più formulari, già collaudati, da usare nelle varie occasioni possibili: persone fisiche, persone giuridiche, più comproprietari, ecc.Altra cosa importante, la compilazione del registro: immagino di dover indicare un proprietario per ogni riga del registro.Comunque, date le novità in vigore dal 04/07 e visto che il Ministero ancora non ha fornito chiarimenti, sto effettuando gli adempimenti al conferimento dell'incarico, per prudenza!Ringrazio chi avrà la pazienza di rispondere