Salve,

un mio amico ha fatto un compromesso (preliminare) in agenzia tramite scrittura privata con un costruttore per un acquisto su carta,

ha fatto un assegno di anticipo al costruttore che ancora deve iniziare i lavori.

Gli è stata rilasciata una fidejussione che si è scoperto il giorno dopo essere non valida, e ha fatto di tutto per bloccare il pagamento dell'assegno del costruttore che si è rifiutato ed ha portato l'assegno all'incasso lo stesso.



Il mio amico è disperato.

Cosa può fare?

