Tanto per cambiare ogni tanto mi capita di fare un pò il bastian contrario....

1) Può un condomino amministrare ... senza requisiti formali? SI, convengo



Ok di questo ne ero consapevole.



2) l'amministratore ha un azienda e nei rendiconti la p.IVA e la stessa di quella che utilizza per gestire il condominio: non sono certo di aver capito, ma non vedo illeciti gravi; a meno che come amministratore figuri la sua azienda/società, il che rimette in discussione la prima risposta ed è contro il c.c. Achi avete affidato formalmente l'incarico?



Cerco di essere più chiaro, l'incarico è stato dato al condomino che ad esempio il Sig. Rossi, il Sig. Rossi ha anche un azienda che si occupa di un po' di tutto, i lavori ordinari non vengono discussi in riuione li affida a chi vuole, ovviamente li affida alla sua azienda.

La P.IVA riportata sul rendiconto è uguale a quella dell'azienda che esegue i lavori ordinari e straodinari.

Inoltre altri parenti stretti, hanno altri millesimi ed agevolano le votazioni in suo favore, in teoria per certi punti se non erro in conflitto d'interesse tali voti non dovrebbero essere conteggiati.



3) tutti i lavori ordinari\ stroardinari li rigira sulla sua azienda: qui cosa ci stanno a fare l'assemblea e gli altri condomini?



Qui è abbastanza complesso perchè è una situazione, il condomino è li da sempre e tramite telefono o altro recupera le deleghe e poi le distribuisce ai suoi fedeli condomini assicurandosi sempre la maggioranza, purtroppo molti non partecipano ed agevolano questa cosa.



4) Inoltre si delega da solo avendo altri appartamenti e garage: cosa intendi? Certo che se è proprietario di altri appartamenti e box figurerà in assemblea con tutti i suoi millesimi, nel doppio ruolo di amministratore e condomino; non è che incaricandolo di fare l'amministratore perda i suoi diritti di condomino.



Ovviamente nulla sa dire, ma l'amministratore anche se condomino non dovrebbe poter aver deleghe.



In conclusione: non mi sembrano questi gli elementi che normalmente vengono contestati agli amministratori infedeli.

Clicca per allargare...