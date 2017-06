Dunque, per prima cosa vi ringrazio con il mio massimo e dovuto rispetto per le vostre opinioni in merito, sono abituato a far tesoro di ogni parere che mi viene dato, quindi di nuovo, grazie.



Ma per seconda cosa, con tutto il dovutissimo rispetto, non ho chiesto consiglio in merito a quanto pensiate che possa essere sufficientemente maturo per affrontare un mutuo, su quanto possa essere saldo il nostro rapporto, e via dicendo, e dal momento che comunque non mi conoscete nemmeno minimamente, non penso sia appropriato elargire consigli di questa natura.

Per i discorsi che fate voi, ne ho sufficientemente parlato con la mia famiglia e con la famiglia della mia ragazza, (con la quale convivo da 4 anni), con i nostri parenti, i nostri amici, i nostri datori di lavoro e via dicendo. Che io sia maturo a sufficienza o meno non sta a voi giudicarlo né tantomeno è di vostro interesse, sempre con il dovuto rispetto per la vostra esperienza lavorativa e di vita superiore alla mia.



Sono venuto in questo forum per chiedere una soluzione per la mia situazione che so benissimo essere atipica e che probabilmente non cambierà per qualche tempo, motivo per il quale abbiamo deciso che è ora il momento di agire, per quanto rischioso e risicato possa essere il tutto.

Non sono venuto per chiedere invece un parere riguardo la mia situazione o chiedere se secondo degli sconosciuti possa essere il momento giusto per affrontare un mutuo e un acquisto di un immobile. Di nuovo, sempre con il dovutissimo rispetto.



Ergo, ringrazio nuovamente tutti voi che mi avete risposto, di cuore, ma davvero, ciò che cerco è una soluzione pratica e professionale data la situazione, non un consiglio personale e soggettivo vista la situazione.



Grazie di nuovo a tutti, di nuovo, di cuore, e con il massimo rispetto =)

