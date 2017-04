Buongiorno, 4 anni fa avevo preso in affitto un appartamento parzialmente arredato; il proprietario mi doveva fare avere un elenco dei mobili che non ho mai ricevuto.

In questi 4 anni io ho apportato dei cambiamenti/miglioramenti all'immobile ( sostituito forno, rifatto completamento bagno, sostituito mobile soggiorno)

Ora ho dato disdetta ed il proprietario mi ha mandato una raccomandata nella quale diceva che avrei dovuto riportare l'immobile alle condizioni originali solo per alcuni punti( mobile soggiorno) se no mi avrebbe trattenuto la caparra mentre il bagno più bello ed io forno andavano bene. Il vecchio mobile era rotto già ai tempi e di conseguenza quasi impossibile da rimontare. Io ora cosa potrei fare? Pensavo che lasciando dei mobili nuovi mi sarebbe venuto incontro ed invece no sempre ricordando che non c'è nessun elenco delle parti interne dell'immobile.

Scusate se mi sono dilungata, grazie mille

Buona giornata

Clicca per allargare...