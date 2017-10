Sapendo che ho fatto l’agente immobiliare una coppia di amici in cerca di casa per le vacanze mi ha fatto questa domanda “secca”:quanto si può valutare di più un appartamentino con terrazzo vivibile fronte spiaggia (o meglio in prima fila sulla spiaggia) rispetto ad uno simile 300 metri all’interno ,o senza vista mare?

Confesso che mi hanno colto piuttosto impreparata....

A Milano non avuto molte esperienze in merito....

Mi aiutate per cortesia,se esiste una risposta realistica?

Grazie a tutti,confido nella vostra gentilezza

