Salve a tutti,



Mi chiamo Chiara e mi sarebbe davvero utilissimo avere la seguente informazione;

quest'estate sono andata a vedere un appartamento (all'epoca abitato dal venditore) con un agente immobiliare. Io ero molto interessata all'acquisto, e quindi per cercare di accaparrarmi l'immobile feci, sempre tramite l'agente immobiliare, una "proposta d'acquisto immobiliare" che prevedeva anche provvigioni all'agenzia e una caparra. Io mi aspettavo che l'accettazione fosse quasi automatica dato che di norma l'agente sa a quanto il venditore è disposto a vendere il bene, tuttavia la mia proposta venne rifiutata dal venditore che cambiò idea e preferì non vendere. A distanza di 5 mesi circa ho visto su un centro commerciale l'annuncio del medesimo appartamento inserito però direttamente dal proprietario senza agenzie (chiamando il numero nell'annuncio ho saputo che il mandato all'agenzia era stato intanto ritirato), e il prezzo richiesto ora è addirittura di 2000 euro inferiore alla mia iniziale proposta fatta tramite agenzia. A questo punto la mia domanda è; se io ripeto la mia offerta per l'immobile direttamente al venditore, l'agenzia se lo viene a sapere ha il potere di chiedermi provvigioni dato che la prima volta che ho visto la casa ero con l'agente? Io sinceramente non avrei mai pensato a questa eventualità che mi è stata però fatta notare da un mio conoscente, il quale mi ha detto che le agenzie possono comunque richiedere dei soldi insinuando in qualche modo che il contratto è stato comunque concluso tramite il loro intervento (anche se nel mio caso non è stato così).



Grazie a tutti in anticipo, spero di essere stata chiara (anche se lo son dal 93 ormai xD).

