Infatti lunedì avremo l'incontro con parte degli eredi, gli agenti e ci saremo noi col nostro avvocato. Gli agenti non hanno la procura speciale di nessuno dei 9, mentre gli altri 2 con cui abbiamo parlato non sono effettivamente eredi ma i figli di uno di questi, i quali non hanno riconosciuto come autentica la firma del loro padre!



La situazione é insomma la seguente:

- Assenza di procura speciale per l'agenzia

- 2 firme false, di cui una della morta

- Eredi in disaccordo



L'agente, affrontato di petto, ha avuto il coraggio di dire "beh certe cose non si possono dire, mica possiamo dirti chi ha firmato" insistendo che l'avremmo scoperto al rogito (!).



Chiederemo la risoluzione del contratto e la restituzione dell'assegno, se fanno storie l'inadempienza del proprietario e il pagamento di una penale.



Poi dicono perché uno non si fida degli agenti immobiliari[/QUO

