Mi chiedevo se posso tutelarmi in qualche modo, magari inserirendo nella proposta di locazione o in altra scrittura privata che in caso il proponente conduttore dovesse in seguito decidere di acquistare il box deve comunque corrispondermi una provvigione sulla vendita (eventualmente detraendo l'importo già versato per la mediazione sulla locazione).

Clicca per allargare...