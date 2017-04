Buongiorno, siamo una coppia e abbiamo individuato l'immobile da acquistare, per cui vorremmo avanzare una proposta.



Situazione: il venditore ha già individuato una casa (nuova costruzione in classe A) in cui andrebbe ad abitare, per cui ha bisogno di vendere quella che abbiamo visto.



Problema: l'agente ci ha detto che il venditore non accetterà la proposta vincolata all'ottenimento del mutuo. Posso immaginare il motivo, cioè se non incassa da noi non ha i soldi per pagare la casa nuova...



Problema 2: l'importo del mutuo è accordato solo dopo la perizia dell'incaricato della banca, per cui può darsi che noi siamo solvibili, ma che il perito decida per un valore più basso. ovviamente nessuna banca senza la proposta accettata dal venditore ti può dare la certezza dell'importo del mutuo che ti verrà erogato.



Qual'è la soluzione a questo problema? Noi non vogliamo accollarci un rischio per accontentare il venditore e/o l'agente che segue la vendita della casa (ah casualmente l'agente è anche quello che venderebbe la casa nuova al nostro venditore, quindi x lui ballano ben 3 commissioni!!!).



penso che l'agente dicendoci che il venditore non accetterà vincoli sulla proposta tuteli il venditore e sé stesso, ma dobbiamo sobbarcarci noi il rischio?



grazie mille.

Antonio

Clicca per allargare...