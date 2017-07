Salve!

Attorno a novembre dell'anno scorso la mia collega ha registrato un contratto online con l'RLI web, io ho poi recuperato e stampato la ricevuta, consegnandola alle parti e alla mia collega. Adesso vogliono risolvere il contratto e nessuno ha più una copia della ricevuta, ho provato a riscaricarla ma il desktop telematico non me la legge, mi dice che è sbagliata la password del supporto di sicurezza. Ho provato diverse cose tra cui a rigenerare ex novo l'ambiente di sicurezza (cosa che avevo già fatto circa un mese fa). Come posso fare?

