Al mio amico Pyer che fa ben altro lavoro lontano e dalle banche è dato sapere solo quello che gli deve strettamente interessare.... va anche ricordato che le cassette di sicurezza non sono così esenti da tutta la sicurezza che va manifestando in questo post.



Le cassette di sicurezza sono tracciate:

a) anagrafica

b) accessi

c) assicurazione dove dichiari il valore da assicurare



E tali dati sono forniti nella stessa maniera in cui sono forniti tutti i saldi dei conti correnti e i progress.



Nessuno ti vieta di tramutare il tuo conto corrente in una cassetta di sicurezza... vieni segnalato per il prelievo anomalo (c'è un modulo apposito che la banca fa compilare) e procedi. I tuoi soldi li puoi giustificare senza problema.



Ben diverso è incrociare i dati e trovare un reddito dichiarato difforme dal conto corrente e dalla presenza di cassette di questo genere.

Sicchiè qualcuno si è dimenticato di dirti che o qualcuno è pagato per star zitto oppure c'è qualche testa di legno....



Mi chiedo se queste cassette te le mostrano per attirare nuova clientela perché essendo un business su cui a momenti alterni in accordo con le assicurazioni spingono... o perché sperano di coglierti in fallo.



Infine fabbri per aprire le serrature non se ne sono mai visti... il che significa che il concetto di... nessuno sa nulla... fa presa appunto solo su chi ci crede.

