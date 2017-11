Quindi avrei una casa che non posso vendere e non posso ristrutturare perche' non mi darebbero il mutuo.



Se non sbaglio non potrei nemmeno dare a mia madre e mio nonno 60000€ (con effettivo pagamento riscontrabile ) per comprare la casa,pagando ugualmente le imposte sul valore catastale perche' avrei ugualmente un accertamento dall'agenzia delle entrate in quanto il valore di mercato della villetta e' palesemente superiore,e' corretto?

Clicca per allargare...