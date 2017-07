La disdetta anticipata di un 4 + 4 non è semplicemente possibile se non in corrispondenza della scadenza dei primi o secondi 4 anni.



Se neghi il rinnovo (dai disdetta) alla scadenza dei primi 4 anni la prelazione è dovuta soltanto se il motivo della diniego è la vendita. In tutti gli altri casi non esiste nessuna prelazione.



Se neghi il rinnovo dopo 8 anni non devi motivare e non devi dare nessuna prelazione.

