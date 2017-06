Buonasera,

Sono un locatore e vorrei disdire il contratto di locazione 4+4 al termine dei primi 4 anni poichè ho intenzione di vendere l'immobile.



Vorrei chiedere delle precisazioni sul paragrafo che spiega che posso chiedere la disdetta per vendita solo se non ho la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre al proprio.



Ho letto che bisogna specificare la cifra a cui si intende vendere, pena la nullità della disdetta, è vero ?



L'immobile però è praticamente stato già venduto, e il conduttore, avendo diritto di prelazione,è precedentemente stato informato ed ha rifiutato la nostra richiesta.



Il conduttore si è rifiutato di avere contatti con noi e si pone in maniera molto ostile, non facendo neanche entrare gli addetti alla perizia per il mutuo richiesto dal nuovo acquirente.



È una situazione delicata e non vorrei fare passi falsi.

