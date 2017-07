Vorrei ricordare che il prezzo di un bene lo fa il mercato e non gli agenti immobiliari.



Un’offerta di 40k€ su un prezzo di partenza di 50k€ non è affatto oscena, è il 20% in meno, se non il prezzo finale sicuramente un prezzo su cui si può costruire la trattativa. Oscena sarebbe stata una proposta di 20k€.



Probabilmente se le cifre sono così basse è perché l’immobile vale molto poco e ai proprietari serve della liquidità. Quindi a meno che non siano stati loro espressamente a vietarti di presentargli offerte inferiori a 50K, e a quel punto lo scriverei anche negli annunci o lo direi a chi visita l’immobile che il prezzo è fisso, da proprietario vorrei visionare ogni proposta e non accetterei che l'ai a cui affido l'immobile faccia riflessioni sul prezzo moralmente giusto.

