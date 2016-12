Buonasera,



il 6/12 la casa dei miei genitori è stata venduta all'asta. il debitore è solo mio padre. La metà del ricavato dovrebbe quindi essere data a mia mamma che è proprietaria al 50 %. Vorrei chiedere se mia mamma deve fare qualche richiesta per entrare in possesso della sua parte o se il tutto avverrà in automatico.



Vi ringrazio per l'attenzione. La casa è stata persa per un debito di 15000 euro... sono senza parole...e non vorrei che non facendo i passi giusti i miei ricevessero un?altra batosta...

