Hai ragione,anche se a Milano io non ho visto così tante situazioni abusive.

E poi credo ci sia una bella differenza tra un piccolo abuso fatto ingenuamente o magari ereditato dal passato (anche se l’ignoranza della legge non è una scusante),e alcuni abusi macroscopici fatti in perfetta e consapevole mala fede.

Clicca per allargare...