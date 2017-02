Sono quasi commosso....., per le parole di ingelman e salves: ma da immobilio ho imparato qualcosa anch'io...Ancora un commento, forse superfluo.Non è che fosse per leggerezza che gli atti datati riportassero solo le denunce di accatastamento. E' solo una conseguenza: storicamente il boom edilizio si è verificato in Italia negli anni 60-70 credo: e la maggior parte degli edifici di quell'epoca sorgeva su terreni vergini e compravenduti sulla carta. Giocoforza quindi che i rogito riportassero quindi solo le domande di accatastamento, e non la assegnazione data dal catasto (che all'epoca non era informatizzato come oggi, e non operava in tempo reale)