Allora, a dimostrazione che non voglio approfittare, ho chiamato l agente con questa proposta: poiché i clienti di ieri erano furibondi nonostante la casa sia piaciuta molto, gli ho chiesto la cortesia di contattarli e di proporre loro uno sconto sulla provvigione. Perché la mia priorità non è speculare sull'agente ma vendere la casa.

Lui mi ha detto che lo farà e che chiederà lo 0.50% contro il 3% da contratto. Io non speravo in uno sconto così alto, ma evidentemente lui ha ritenuto che l errore commesso meritasse tanto. E ha riservato anche a me lo stesso sconto.

Siamo tutti contenti

