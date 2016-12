La storia è lunga, siamo dovuti andare per avvocati perchè noi non abbiamo accettato il prezzo che avevamo messo in preliminare in quanto l'immobile non era più aderente alla descrizione data più tutte le menate per eventuali sanatorie.

In questo frangente mi sarei aspettato che l'agenzia giocasse un ruolo più deciso invece di eclissarsi ed aspettare che noi si passasse agli avvocati.

Se avessero fatto da mediatori saremmo potuti andare in agenzia e magari avremmo potuto trovare un accordo senza bisogno di far scrivere lettere e pagare un'ulteriore professionista (l'avvocato).



Quello che sta succedendo ora è che il 3% che l'agenzia vorrebbe che noi gli riconoscessimo io sono un po' restio a darlo totalmente. Per come la vedo io siamo finiti in tutti sti casini per una loro trascuratezza: se avessero denunciato subito l'abuso (in fase di visita all'immobile) probabilmente non l'avremmo neanche presa in considerazine o magari ci saremmo accordati per smantellare tutto e passare il crif...



..magari sbaglio e ho una visione distorta di quello che si può realmente fare...

