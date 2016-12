Buonasera e buone feste,

Vi espongo il mio caso...



Ho visitato nel febbraio 2016 un appartamento con l’agenzia A, firmando il foglio visite. Nel corso dell’anno, per vari motivi, non sono riuscito ad avanzare una proposta di acquisto.



Nel corso dell’anno 2016 il proprietario dell’appartamento cui sono interessato ha deciso di dare mandato di vendita ad un'altra agenzia B (revocando il mandato alla A).



Nel dicembre 2016, rivolgendomi (penso correttamente) all’agenzia A ovvero la prima che mi ha dato modo di visitare l’appartamento, riesco finalmente ad avanzare una proposta di acquisto.



La proposta da me avanzata è stata presa in visione dal venditore (ritirata fisicamente presso l'agenzia A) il qualche oltre a richiedermi una proroga dei tempi per la visione / accettazione ha fatto presente che non gradisce avere alcun contatto con l’agenzia A (credo per forti frizioni personali) e che ogni atto, valutazione e incontro dovrà essere intrattenuto solo con l’agenzia B.



Sono stato contattato telefonicamente dall’agenzia B, la quale mi ha riferito che la proposta d’acquisito è stata valutata positivamente (la parte venditrice si è riservata solo un piccolo rialzo del prezzo) e che dovrò andare fisicamente a valutarla presso la loro sede alla presenza dei venditori.



A me viene qualche dubbio riguardo le modalità e l’atteggiamento che dovrò assumere:



1. Devo andare autonomamente presso l'agenzia B per valutare la controproposta, notiziando l’agenzia A?

2. dovrò far sempre riferimento all’agenzia A per le richieste documenti che mi richiederà la banca per l‘ottenimento del mutuo necessario all’acquisto?

3. Dovrò corrispondere una provvigione a chi? All’Agenzia A, suppungo. L’agenzia B può avanzare richieste? Per logica credo che il venditore paghi B (quest’agenzia la vuole lui) ed io paghi A.

4. Il fatto che alla mia proposta originaria sia stata fatta una controproposta (rialzando il prezzo rispetto a quanto da me indicato) configura una nuova proposta sulla quale l’agenzia B può avanzare richiesta di provvigione?

5. come posso tutelarmi, quali richieste avanzare?



Ringrazio anticipatamente chi può illuminarmi.



Cordialmente

Clicca per allargare...