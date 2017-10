salve mi trovo in questa condizione: ho scoperto che nel locale da me affittato di circa 300mq, ad uso ristorante, nè l'impianto elettrico ne l'impianto idraulico, bagni, scarichi, convettori ad uso riscaldamento ed impiantistica, sono di proprietà del proprietario delle mura, bensì sono di mia proprietà a seguito di acquisto di azienda i cui lavori erano stati fatti dal cedente e pertanto di sua proprietà e ceduti a me a seguito di compravendita di azienda ed inseriti nell'inventario dal notaio.

E' tutto regolare nel mio caso o c'è qualche errore, nel senso, poteva il proprietario dell'immobile affittarmi regolarmente un immobile ad uso commerciale senza essere proprietario di questi due impianti?

grazie a tutti quanti vorranno darmi delucidazioni

Clicca per allargare...