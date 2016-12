Buongiorno a tutti...



Sto pian piano definendo tra bruocrazie, dubbi e certezze l'acquisto della mia prima casa.

Vi spiego sommariamente la cosa: individuo immobile da un'agenzia la quale mi accompagna una prima volta a vedere la casa ed una seconda volta prima che sottoscriva proposta di acquisto. In questa seconda visita è presente, oltre all'agente cui mi rivolgo, un secondo agente di un'altra agenzia il quale ha in incarico probabilmente l'immobile.



Terminata la visita mi accerto che io porti avanti, ed eventualmente concluda la trattativa, riferendomi solamente all'agente cui sono mi sono rivolto. Ricevuta risposta affermativa in questo senso dal mio agente, formalizzo la proposta e questa viene accettata dalla parte venditrice la quale con una nota precisa che verrà riconosciuto onorario di mediazione pari al 3% a sig. x-y (ovvero l'altra persona presente in occasione della seconda visita). Siccome, a quanto so, è prassi che la mediazione sia prestata dallo stesso professionista sia per parte acquirente che venditrice mi chiedo se sia regolare una operazione di questo tipo.



Infine, sottoscritta per accettazione la mia proposta dal venditore, il mio agente mi ha già richiesto il pagamento di quanto a lui dovuto (e nulla ho in contrario), ma siccome il buon esito dell'affare è comunque subordinato all'accettazione del mutuo è mia intenzione far sottoscrivere all'agente dichiarazione in cui lo stesso si impegni a restituirmi l'importo del mio assegno al netto delle spese documentate (es.: registrazione proposta all'ADE) qualora la domanda di mutuo non dovesse avere esito positivo. Faccio bene??



Resto in attesa delle vs. risposte e parere a riguardo e auguro buone feste a tutti..

