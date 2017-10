Convenienza perché comunque paghi un atto dal notaio,e se sono 4 appartamentoi separati al massimo puoi usufruire solo per uno di essi delle agevolazioni di imposta come prima casa.e poi cominci a pagare tutte le imposte come seconde case (come detto tranne una).

Ma per questo aspetto potresti chiedere ad un notaio un preventivo di spesa.



Rivendibilita' perché un immobile donato non è facile da rivendere,poiché la donazione potrebbe ledere la quota di eredità riservata per legge ad alcune categorie di eredi.

E questo si può scoprire solo alla morte dei donanti,poiché per ipotesi una persona potrebbe divorziare,risposarsi,avere altri figli o adottarne.

Le banche di conseguenza non concedono facilmente mutui per l'acquisto di immobili donati.

Credo che possano esserci alternative migliori per i vostri obiettivi,ma vanno valutati bene i pro e i contro di ogni soluzione.

Così su due piedi si può pensare ad un affitto "di favore" da parte dei tuoi a te,con possibilità di sub-affitto .

Ultimamente se ne sente parlare per chi desidera mettersi nel campo degli affitti turistici brevi,tipo Airbnb.

Forse altri forumisti possono suggerirti anche altre soluzioni migliori,ma la donazione non mi pare la migliore.

Clicca per allargare...