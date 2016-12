Voglio vedere se trovate un notaio il 31 agosto.

Attenzione che entro e non oltre non è un termine perentorio chi ha consigliato dovrebbe quantomeno spiegare le differenze. Per modificare quanto scritto in proposta che é stata accettata consiglio sempre l'incontro delle parti. Non ho capito se farete la scrittura integrativa che e' il preliminare.

Clicca per allargare...