la sospensiva sarebbe una data ultima entro il quale il notaio deve fare le verifiche sulla casa? Per esempio la proposta viene fatta il 18 10 2017 e in questa e' presente una sospensiva per dire di 10 giorni entro il quale il notaio deve fare le verifiche? Se e' cosi' fino al 28 10 2017 l'agenzia non puo' pretendere nulla se non dal 29 in poi. Ho capito bene?

