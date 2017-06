L'accordo verbale non esiste.

Il contratto deve quantomeno non escludere la possibilità di subaffitto.



Sembra da quello che racconti che la camera ti sia stata locata con un surplus, se ti era stato detto il contrario ti stanno prendendo in giro.

Viceversa se semplicemente ti è stata offerta una prestazione per un prezzo ed a te è stata bene, non vedo raggiri.

In ogni caso la tua situazione andrebbe regolarizzata con un contratto di subaffitto, o con un integrazione al contratto di affitto esistente.



... questa è una vaccata.

