Salve a tutti,

ho fatto richiesta al Banco di Napoli per un mutuo di 136000€ (80%) per l'acquisto di un immobile a 170000€. Gli intestatari della casa saremo io e mia moglie, e i mutuatari noi due con mia madre (per la questione reddito). La pratica è passata e siamo alla delibera.

A inizio settembre dovremmo procedere con il mutuo.

Fin qui tutto chiaro e lineare. Il mio problema è il seguente: la venditrice è mia zia (moglie del fratello defunto di mio padre) la quale vorrebbe farci un "regalo" di 30mila euro. Come possiamo procedere?

Ipotesi: al rogito 136mila mutuo, 30mila assegno bancario e 4mila altro assegno bancario. L'assegno di 30mila però non verrebbe mai incassato. In questo modo si può procedere? Altrimenti mi consigliate qualche altra soluzione?

Grazie mille.

