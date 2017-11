Ed ecco che ci risiamo un'altra volta!

Il professore non riesce proprio a farne a meno.



Comunque, se si ha praticità con la lingua italiana direi che si comprende, eccome se si comprende.

Se invece si ha qualche difficoltà con la lingua, allora si che si fa fatica.



Comunque te lo spiego in termini semplici, semplici, così che anche tu possa capire.



Ho usato il condizionale per sottolineare la necessità di attendere che si verifichi la condizione prima di poter intraprendere qualsivoglia azione.

Ho indicato cosa sia possibile fare legalmente (ovvero chiedere il pagamento delle 6 mensilità) e cosa sia invece consigliabile fare per chiudere la questione in tempi brevi, senza correre il rischio di aggravare un problema e senza dover intraprendere una dispendiosa una lunga causa legale (perchè le cause legali, si fanno solo quando si hanno buone probabilità di vincerle -e questo sarebbe il caso-, ma anche se non sono "antieconomiche", ovvero se ne vale la pena in termini economici).



Considerando che c'è chi consiglia di non andare in causa per questioni più rilevanti in senso economico (suggerendo filosoficamente di lasciar perdere e cercare altri clienti) direi che consigliare una causa per qualche centinaia di euro mi pare folle (anche se legittimo).



Ma và a scola, và e impera a rasunè!

Clicca per allargare...