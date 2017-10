Buongiorno. Ho un dubbio che spero riusciate a risolvere. Attualmente abito in un appartamento di mio padre con mia moglie. Lei ha una casa che vorrebbe vendere. Alla luce di questo, dato che mio padre non vive con noi, vorremmo che mia moglie comprasse l'appartamento, così da risparmiare sull'IMU. L'appartamento dove viviamo vale circa 380000 euro ed ha un valore catastale di 100000. L'Ipotetico acquisto avverrebbe ad un prezzo di 200000 euri, effettivamente corrisposti, con opzione per la tassazione sul prezzo valore, e dunque 100000 euro. Premesso che non dovremmo avere problemi a livello di imposte sulla compravendita, ritenete possano esserci problemi per una compravendita avvenuta al di sotto del valore di mercato, ma ampiamente sopra il valore catastale? La differenza fra 380000 euro di valore e 200000 pagati può essere contestata come donazione da mio suocero a mia moglie? Grazie infinite dell'aiuto.

